Moeder Gerard Joling krijgt sieraden van fans na inbraak

Bij Geers manager, Wino Omtzigt, is al behoorlijk wat binnengekomen. ,,Heel lief, mensen leven echt mee.'' De gestolen sieraden hebben echter een grote emotionele waarde voor mevrouw Joling, dus Gerard hoopt dat ze nog worden teruggevonden. De Topper plaatste twee dagen geleden op Facebook een oproepje gezet of iemand iets verdachts had gezien rond het huis van zijn moeder in het Noord-Hollandse Schagen.

,,De politie onderzoekt de zaak, maar ze zijn nog niets op het spoor'', weet Omtzigt. ,,Het zal wel zo gaan dat we er over een tijdje niets meer van horen. Alleen nog zo nu en dan een telefoontje van Slachtofferhulp of Jannie echt geen hulp wil.'' Geers moeder heeft daar geen behoefte aan, laat de manager weten. ,,Ze was natuurlijk ontzettend geschrokken, en ze vond het eng dat er iemand in haar huis is geweest. Nu gaat het wel weer. De sloten zijn vervangen, haar andere zoon en dochter wonen in de buurt. Dat is een fijn idee.''

Domper

De inbraak vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Mevrouw Joling was op dat moment niet thuis, omdat ze de concerten van de Toppers in de Johan Cruijff Arena bijwoonde en kennelijk elders sliep. Gerard zei daarover: ,,Toen zij zondag thuis kwam, na enorm genoten te hebben van twee avonden Toppers, stond er politie voor haar deur. Mijn moeder is enorm geschrokken en verdrietig.''

Volgens Joling (58), die zelf in Aalsmeer woont, was het nare bericht van zijn moeder een regelrechte domper na drie succesvolle Toppersconcerten. Circa 180.000 mensen woonden de glitter- en glamouroptredens bij die dit jaar als thema Pretty in Pink hadden.