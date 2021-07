Moeder: Britney is in staat voor zichzelf te zorgen

Britney vertelde in haar relaas ook dat ze zich nooit heeft gerealiseerd dat ze de mogelijkheid had naar de rechter te stappen om de curatele waar ze in 2008 onder werd gesteld te beëindigen. De advocaat die haar al jaren bijstond maar haar dat blijkbaar nooit had verteld, zei eerder deze week haar niet meer te zullen vertegenwoordigen. Britney gaf tijdens haar getuigenis in de rechtbank onlangs aan dat ze haar eigen advocaat wil inhuren.

In de rechtbankdocumenten die Lynne woensdag indiende, benadrukte ze dat de bepaling dat Britney niet capabel was om belangrijke beslissingen te nemen dertien jaar oud was. ,,Haar bekwaamheid is enorm veranderd sinds 2008. Ze is al jaren in staat om voor zichzelf te zorgen. Ze zou niet meer moeten worden beoordeeld op basis van een beschikking uit 2008 waarin is bepaald dat ze niet bij machte was haar eigen advocaat uit te zoeken.”