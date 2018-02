'Modern Family-actrice Julie Bowen gaat scheiden'

Julie trouwde in 2004 met Scott Phillips, een ondernemer in onroerend goed. Ze hebben drie zoons; de 10-jarige Oliver en tweeling John en Gustav van 8.

Het echtpaar is sinds september van 2016 niet meer samen op een rode loper gesignaleerd. In februari van vorig jaar werden Scott en Julie, die Claire Dunphy speelt in Modern Family, wel nog met hun kinderen gefotografeerd bij een basketbalwedstrijd.