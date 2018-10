Model Nadia Poeschmann getrouwd in liefdesstad Parijs

Poeschmann, die in modeglossy's als Elle, Vogue, Maxim en Cosmopolitan stond, is in Nederland niet alleen bekend van haar modellenwerk. Ze was ook regelmatig op tv te zien. In 2014 dook ze op in Expeditie Robinson en in 2015 in het RTL 5-programma Shopping Queens VIPS. Daarnaast was ze langere tijd een van de vaste reporters van Pownews en presentatrice bij muziekzender MTV.