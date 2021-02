Mocro Maffia seizoen 3 breekt records op Videoland

De populaire serie vertelt over een oorlog in de Amsterdamse onderwereld. De derde reeks volgt op de miniserie #Komtgoed, die een brug vormt met het vorige seizoen. Romano (Mandela Wee Wee) is spoorloos en Potlood (Nasrdin Dchar) komt alleen te staan in hun oorlog tegen Paus (Achmed Akkabi). Ondertussen zint Nadira (Nora El Koussour) op wraak voor alles wat haar en haar familie in de eerdere seizoenen is aangedaan.