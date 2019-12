Mocro Maffia maakt releasedatum tweede seizoen bekend met staredown

Ruim 8 miljoen dollar schadever­goe­ding na dood stuntman op set van The Walking Dead

10:42 De familie van een stuntman die in juli 2017 omkwam op de set van de zombiereeks The Walking Dead, krijgt een schadevergoeding van 8,6 miljoen dollar (7,7 miljoen euro). Dat heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Georgia beslist, zo melden verschillende Amerikaanse media.