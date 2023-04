Mocro Maffia-acteur Achmed Akkabi gaat trouwen

Kopen zonder kij­ken-stel wilde koop bijna ontbinden: ‘Kwamen heel teleurge­steld thuis’

Het scheelde niet veel of Kim (30) en Paul (33) hadden de aankoop van hun nieuwe woning geannuleerd. Dat was maandagavond te zien in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken, waar 1.020.000 mensen op afstemden. ,,Nu besef je in een keer dat je op alle fronten de controle uit handen geeft.”