Mission: Impossible 6 opent als beste in reeks

Ex Demi Lovato bezoekt haar opnieuw

14:49 Wilmer Valderrama is opnieuw op ziekenbezoek gegaan bij zijn ex Demi Lovato, die eerder deze week in het ziekenhuis belandde na een overdosis. De 38-jarige acteur werd sinds woensdag al een paar keer bij het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles gezien.