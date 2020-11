Misschien wel de leukste Sinterklaasintocht ooit

Ik had ze van de week al een compliment gemaakt, maar ik doe het gewoon nog eens: het Sinterklaasjournaal overtreft zichzelf dit jaar. Ondanks alle fysieke beperkingen door corona kan de Nationale Intocht van 2020 het omroeparchief in als misschien wel de leukste ooit.



Ik waag het te betwijfelen of een willekeurige 6- of 7-jarige het erg vond dat er dit jaar geen zwaaiende en zingende meute kinderen klaar stond om de Goedheiligman te ontvangen. De houterig acterende burgemeesters die daar traditiegetrouw bij horen, werden al helemaal geen seconde gemist. Er was nu alle tijd en ruimte om de rolkoffertjes van het Spaanse gezelschap van de stoomboot te laden en de spanning rond het mysterie van de verdwenen kolen en een bewegende zak verder op te bouwen. Met als rode draad de vertrouwde onhandigheid van Pieten die de boel in al hun sullige goedheid weer eens vreselijk in het honderd lieten lopen.



Wie er echt gebakken zaten waren de volwassenen. Ik kan me namelijk niet herinneren dat de nationale intocht ooit zo leuk was voor de meekijkende ouders en de opa’s en oma’s. Het begon al met de verwarring rond de ‘Dieuwertje Blokkade’, waarin het niet heel moeilijk om een knipoog te zien naar de blokkeerfriezen van een paar jaar geleden. Later nog gevolgd door een scene met een panikerende burgemeester die een bus vol Friese kinderen had laten stil staan op de snelweg.