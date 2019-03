Miss Montreal komt met eerste Nederlandstalige plaat

Australi­sche zanger: mij werd plek in halve finale The Voice beloofd

13:03 In Australië ligt het programma The Voice flink onder vuur nu een Australische zanger claimt dat een aantal finalisten van de populaire talentenjacht op voorhand al bekend is. Thom Phillips deed daar vandaag op de Australische radiozender Mix 102.3 een boekje over open. Zijn uitspraken volgen op beweringen dat het publiek van The Voice Australia urenlang in een opnamestudio vast werd gehouden.