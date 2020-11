Miss Montreal knalt als hoogste binnenkomer Top 1000 van Qmusic in met Door de wind

Sanne Hans, zoals de zangeres eigenlijk heet, zong het door Stef Bos geschreven lied vorige maand in diens aflevering van de NPO 1-hit Beste Zangers . Ze roerde hem tot tranen en had al snel een hit te pakken, met hoge noteringen in de downloadlijst van iTunes, de streaminglijst van Spotify, de Top 40 van Qmusic, de Singles Top 100 van Dutch Charts en de 100% NL Top 20. De YouTube-video van haar optreden is inmiddels ruim 4,1 miljoen keer bekeken.

Een ander opvallend nummer in de top 10 is Rio van Maywood uit 1981, dat dit jaar op 3 staat. Het is het lievelingsnummer van stylist Fred van Leer, met wie Qmusic-dj’s Mattie Valk en Marieke Elsinga elke week bijpraten in hun ochtendshow. Omdat Fred na het uitlekken van een seksfilmpje door een moeilijke tijd ging, wilden fans hem steunen door massaal op het lied te stemmen. Dat is dus gelukt.



De nummers 1 en 2 zijn hetzelfde als vorig jaar, met Fix you van Coldplay op 2 en Bohemian rhapsody van Queen op 1.