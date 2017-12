Miskraam voor Roxeanne Hazes: 'misschien kwam het door stress'

In de nieuwste editie van de Nederlandse glossy Glamour vertelt Roxeanne openhartig over het privédrama. ,,Het heeft veel impact gehad”, benadrukt ze. Het had het eerste kindje moeten worden van Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes die werkt bij haar platenmaatschappij. De zangeres kijkt alweer wat positiever richting toekomst en de kinderwens blijft overeind. ,,Ik heb het gevoel: het komt wanneer het komt. We weten dat we het kunnen, we zijn allebei ontzettend vruchtbaar om het zo maar even te zeggen.” Wanneer Roxeanne miskraam kreeg, laat ze in het midden. Zij en Erik willen er verder niets over zeggen. ,,Daarvoor zijn er nog te veel emoties'', liet Roxeanne vanavond weten aan Shownieuws.