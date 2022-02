Miranda Kerr stijgt op in bikini en Dwayne Johnson tot tranen geroerd na cadeau dochters

Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity’s van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

In een gezonde relatie kies je zonder enig eigenbelang de foto’s waarmee je je partner een fijne Valentijnsdag wenst. Kijk maar naar Justin Bieber.

Valentijnsdag was leuk, maar van jezelf houden is het allerbelangrijkst. Zangeres Doja Cat, hier in het publiek bij de Super Bowl, weet er alles van.

De kapper van zangeres Lizzo is in zijn vrije tijd ook bloemist en dat is één dag per jaar hartstikke handig.

Na jaren oefenen met de Victoria’s Secret-vleugels kan oud-Angel Miranda Kerr ook zelfstandig vliegen.

Het was gisteren vooral Dwayne ‘De Brok’ Johnson qua gevoel in zijn keel. Hij had een goede band met zijn vader, maar dat was meer een coach die hem discipline bijbracht dan een vriend. Dat zijn dochters hem op hun knutselkunstwerkjes wel een vriend noemen, emotioneerde hem zeer.

Måneskin-bassist Victoria De Angelis stelt ondanks de roem nooit buitensporige eisen in hotels. Als de badkamertegels maar bij haar bh passen.

In het Amerikaanse woordenboek staat bij ‘smoking hot’ een foto van acteur Channing Tatum.

Zanger Olly Murs mag eindelijk onthullen waarom hij al drie maanden zijn nagels niet heeft geknipt.

Topturnster Simone Biles heeft de helft van haar jurkje vergokt in Las Vegas, maar dat pakt verrassend goed uit.

Weinig mensen doen hun naam zoveel eer aan als zangeres Meghan Trainor.

Het gerucht gaat dat Kijkwijzer na deze video een grote sticker met ‘16' naar Dua Lipa heeft gestuurd.

