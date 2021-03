Miljuschka wordt lingeriemodel en Katja laat dochter ‘snoepen’

update Jennifer Lopez en Alex Rodriguez toch niet uit elkaar: ‘We werken aan de relatie’

13 maart Jennifer Lopez en haar verloofde Alex Rodriguez zijn toch niet uit elkaar. Verschillende Amerikaanse media meldden gisteren dat de twee hun verloving na twee maanden hadden verbroken, maar dat is volgens het stel niet zo. ‘Alle berichten zijn onwaar. We werken aan wat zaken’, zeggen ze in een korte verklaring tegenover onder meer TMZ.