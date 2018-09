Miljuschka Witzenhausen noemt drinkende Dave Roelvink 'slapjanus'

Dave maakte gisteren op het podium van 'Paradriso' een woordgrapje dat hij een 'slechte prater' is. ,,Ik ben beter in autorijden'', riep hij door de microfoon. Na de show weigerde hij een kort interview voor de camera van RTL Boulevard. ,,Hij had wat gedronken en wilde liever niet. Opmerkelijk'', concludeerde reporter Luuk Ikink vanavond in het entertainmentprogramma. De artiest had een paar weken geleden nog beloofd 'geen druppel aan te raken' nadat hij door de politie werd aangehouden omdat hij met drank op veel te hard reed.



Miljuschka vindt de kwestie rond Dave Roelvink 'in geen ene zin grappig'. ,,Hij is echt een slecht voorbeeld. Van mij mag hij best een biertje drinken, maar als je met gierende banden van de politie bent weggereden en je hebt zoveel volgers die superjong zijn en dat op een bepaalde manier verheerlijken omdat je blijkbaar overal nog wordt geboekt, en dan weer gaat drinken terwijl je net anders hebt beweerd... Dan vind ik je een slapjanus'', foeterde Miljuschka, die moeder is van Rembrandt (8) en Felina (6).