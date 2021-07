Miljuschka Witzenhausen nieuwe presentatrice Obese

Dochtertje Romee Strijd vier dagen opgenomen in ziekenhuis: ‘Ik was compleet in shock’

20:30 Mint, het zeven maanden oude dochtertje van model Romee Strijd en Laurens van Leeuwen, heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Het kindje is inmiddels weer thuis, maar Strijd kreeg wel de schrik van haar leven. ‘Ik was compleet in shock’, laat ze vandaag weten op Instagram.