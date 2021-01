Miljuschka Witzenhausen: ‘Met maat 34 en 55 kilo was ik diep ongelukkig’

Keerpunt

Toch kwam er een keerpunt. ‘Het accepteren van mezelf en waarderen van mijn lichaam kwam als een cadeau mee met het krijgen van kids. Niet in één keer, maar langzaam maar zeker. Inmiddels kan ik mezelf in de spiegel aankijken en de positieve punten van mezelf zien in plaats van de negatieve, voel ik me gelukkig bij maat 42 en 75 kilo.’ En als de cijfers op de weegschaal weer iets zijn gestegen, heeft Witzenhausen nu de discipline om ‘op een verantwoordelijke manier de broekriem aan te trekken’.



De presentatrice, die een documentaire kreeg over de strijd tegen de kilo’s en het gezicht van het dieetprogramma Weight Watchers is, benadrukt dat het belangrijk is om te blijven praten over het gevoel bij je lijf. ‘Wanneer we het niet kunnen bespreken, komt het namelijk in de hoek van schaamte. Schaamte zorgt ervoor dat je niet communiceert en eenzaam wordt in jouw strijd van jouw zelfbeeld. Er is geen goed of fout wanneer je jezelf en anderen met liefde behandelt in je oordeel. Liefs Mil⁠’, sluit ze haar bericht af.