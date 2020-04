Miljuschka voorspelt hitsige vrijgezellen en Heleen gooit huispak in de prullenbak

NOS zendt compilatie­spe­ci­al uit op Koningsdag

15:28 Hoewel Koningsdag is afgelast, laat de NOS de verjaardag van de koning niet ongemerkt voorbijgaan. In anderhalf uur passeren op 27 april de hoogtepunten van alle zes de Koningsdagen nog eens de revue. Vanaf de eerste, in 2014, in De Rijp en Amstelveen, via de edities in Dordrecht, Zwolle, Tilburg en Groningen, tot de laatste, vorig jaar in Amersfoort.