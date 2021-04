Miljuschka voelt zich een koningin en Meilandjes gaan wijnen, wijnen, wijnen

Media Podcast ‘Wat is er aan de hand met Fidan Ekiz en Renze Klamer?’

11:29 Is NPO 1 volledig de weg kwijt met programma's als Tik 'm aan, Showcolade en Dino’s Bezorgservice? Moet SBS 6 ondanks de successen van Britt en Martien ze niet inzetten als presentatieduo? En wat is er aan de hand bij Fidan en Renze in De Vooravond?