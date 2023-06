Miljuschka toont haar bloemkolen en Dries scoort met wijnproefvideo

met foto's Beyoncé vond het diamant­topje op haar bekendste foto niks, tot ze de jeans van de fotograaf aantrok

Superster Beyoncé (41) draagt op haar beroemdste foto een spijkerbroek van de man die de afbeelding heeft geschoten en waar ze toevallig in paste. Hij redde zo de shoot van de artiest, die zelf geen jeans had meegenomen. Beyoncé gaf het kledingstuk later netjes terug, onthult hij nu. Wel met één verzoek.