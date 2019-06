Miljuschka stapt in een zuur bad en Douwe Bob slaat bijna overboord

NPO 3-baas broedt op protestac­tie: Plan minister is broddel­werk

7:03 NPO 3-baas Suzanne Kunzeler is kwaad. Het kabinet wil de jongerenzender ombouwen tot een thuis voor regionale omroepen. Alleen online doorgaan, is onvoldoende. Het derde net is nog zeker 5 tot 10 jaar hard nodig, aldus Kunzeler die voorzichtig broedt op een protestactie.