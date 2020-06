Miljuschka knoeit met ijsje en Nicolette probeert verleden uit te wissen

Johan Derksen: Ik heb totaal geen spijt van deze grap

21:20 Johan Derksen maakte vanavond meteen duidelijk dat hij niet zijn excuses ging aanbieden voor de ‘grap’ die hij maakte over rapper Akwasi. Vanavond in een speciale Veronica Inside, die in het teken van racisme stond, opende de analist met een statement: ,,Ik bied mijn excuses niet aan. Ik trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof.”