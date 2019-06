Miljuschka is emotioneel en Rico ligt een keer onderop

Nicolas Cage nu officieel gescheiden na huwelijk van vier dagen

11:42 De scheiding van acteur Nicolas Cage en zijn ex Erika Koike is na 69 dagen afgerond. Dat is overigens een stuk langer dan dat het huwelijk daadwerkelijk duurde: vier dagen. Dat blijkt uit documenten van een rechtbank in Nevada, die in handen zijn van entertainmentsite TMZ. Daarin valt te lezen dat Nicolas Cage sinds vrijdag officieel is gescheiden. Het is niet duidelijk of Erika, die visagiste is, alimentatie krijgt.