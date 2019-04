Miljuschka houdt zichzelf voor de gek en ex Anna Nooshin reageert op verloving

Vrouw van Sergio Herman bekriti­seerd om foto met witte tijgerwelp

19:34 Foodblogger en Baas BBQ-presentatrice Ellemieke Vermolen (42) wordt vandaag op sociale media overspoeld met kritiek nadat ze zich in een dierenpark in Miami heeft laten fotograferen met een tijgerwelpje. Honderden fans vallen over het feit dat de witte tijger vast is gelijnd en niet in het wild rondloopt. De vrouw van de Zeeuwse topkok Serhio Herman benadrukt dat ze een dierenvriend is en geen kwade bedoelingen heeft gehad.