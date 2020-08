Miljuschka gaat voor sexy zakelijk en prins Bernhard negeert anderhalve meter

‘Andorra werkt aan terugkeer op songfesti­val’

1 augustus Andorra wil binnen enkele jaren weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het dwergstaatje mikt vanwege de coronacrisis op z'n vroegst op deelname in 2022, zegt zangeres Susanne Georgi in de podcast van songfestivalfansite Wiwibloggs. Zij was in 2009 de laatste die Andorra vertegenwoordigde op het evenement.