Miljoenenpubliek voor speciaal NOS Journaal over Watersnoodramp

Priscilla Presley vecht geldigheid testament dochter aan

Priscilla Presley heeft een rechtszaak aangespannen omdat ze de geldigheid van het testament van haar onlangs overleden dochter, Lisa Marie Presley, in twijfel trekt. Ze valt in het bijzonder over een aanpassing aan het testament waardoor ze niet langer zeggenschap heeft over de nalatenschap van haar kind, meldt de BBC.

8:42