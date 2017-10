Miljoenenjachtkandidaat Krijn wint 1,1 miljoen en vraagt vriendin ten huwelijk

Prinses Laurentien gespot met de Sprook­jes­sprok­ke­laar

14:07 Prinses Laurentien heeft gistermiddag in de Efteling de musical de Sprookjessprokkelaar bijgewoond. De prinses liet zich na de show in het Efteling Theater fotograferen met de hoofdrolspeler van het theaterstuk. Toevallig is dat niet, want Laurentien is samen met Paul van Loon de schrijver van het gelijknamige kinderboek.