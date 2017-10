Miljoenenjacht-winnaar Krijn verzweeg miljoen, toch huwelijk

De nieuwbakken miljonair richtte zich voor de camera's tot zijn vriendin, die niet bij de opnamen aanwezig was. ,,Op zich gaat het al goed, maar nu kunnen we onze dromen en die van de kinderen verwezenlijken. Dat moeten we doen als man en vrouw, dus als je nog wil, wil ik graag met je trouwen'', zei hij kalmpjes. Zijn dochter Nicky barstte in huilen uit.



Benita vernam het aanzoek, net als de rest van Nederland, zondagavond via de tv. Het werd haar ook toen pas duidelijk hoeveel geld haar aanstaande won. Dat was nog wel een drempel voor haar om ja te zeggen. ,,Ze zei 'nee, want je hebt tegen me gelogen!'" Krijn had wel verklapt dat hij gewonnen had, maar niet hoeveel.



Uiteindelijk vergaf Benita hem zijn leugentje en lijkt het toch van een huwelijk te komen. ,,Het gaat wel gebeuren. Het zat er namelijk al wel een tijdje aan te komen. Maar of het nu over 1 maand is over 11 jaar, dat weten we niet."



Krijn is al 20 jaar samen met zijn Benita. Ze wonen in Almere met hun twee dochters, voor wie de kersverse miljonair graag een manege wil kopen, inclusief paarden.