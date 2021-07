Miljoeneninfluencer Negin Mirsalehi met knoeperd van ring ten huwelijk gevraagd

Het lijkt erop dat het aanzoek plaatsvond bij een idyllisch uitkijkpunt met een oud muurtje en kleurrijke bloemen. Op de foto’s is te zien hoe Maurits zijn vlam kust, waarna zij hem in de armen vliegt. Onder de post regent het gelukswensen. ‘Gefeliciteerd lieverds!’ schrijft Monica Geuze bijvoorbeeld.

Negin en Maurits arriveerden eerder deze week in Portofino, waar ze gisteren hun vijftienjarig jubileum als stel vierden. Mirsalehi deelde een videocompilatie met enkele lieve en grappige hoogtepunten van de afgelopen jaren, zoals die keer dat ze samen een playbackvideo opnamen met een tuinslang en hij die aanzette toe Negin aan de beurt was. ‘Zo dankbaar voor zijn zorgzame, gekke en liefdevolle ziel’, schreef ze erbij. Lees door onder de post

Miljoenenbedrijf

De Iraans-Nederlandse Mirsalehi en Maurits, ook zakelijk haar partner, zijn al jaren succesvol als ondernemers. Ze begonnen ooit met zijn tweeën en een stagiair, maar hadden vier jaar geleden al dertien mensen in dienst. Negin werkte als influencer samen met grote merken als Cartier en zette alleen al dankzij zulke samenwerkingen zo’n 2 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) om in 2017, schreef WWD .

Ze had toen nog miljoenen volgers minder dan nu, maar vroeg in die tijd al 15.000 à 20.000 dollar (12.000 à 17.000 euro) per gesponsorde post op Instagram, meldde de site. Een jaar later prijkte ze op de 30 under 30-lijst van zakenblad Forbes, van de meest veelbelovende jonge ondernemers.