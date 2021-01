Miljoenen mensen zien extra journaals over bestorming Capitool, kijken ook op CNN

De chaos in Washington heeft geleid tot hoge kijkcijfers voor de actualiteiten- en praatprogramma’s gisteravond. In de Top 10 best bekeken programma's staat alleen De Slimste Mens als entertainment, met een topscore van meer dan twee miljoen kijkers. Een flink aantal keek ook naar de nieuwsontwikkelingen op de Amerikaanse zender CNN.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim 2,5 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond. Ook de extra uitzendingen van het Journaal trokken veel kijkers: bijna 1,7 miljoen (om 21 uur) en bijna twee miljoen (om 22:10) uur. Tijdens dat tweede extra bulletin op NPO 1 keken nog eens 1,7 miljoen mensen naar Nieuwsuur (NPO 2). Vervolgens kon talkshow Op1 rekenen op 1,6 miljoen kijkers, bijna twee keer meer dan Jinek (879.000 kijkers op RTL 4) waar slechts kort over Washington werd gesproken.

Het Half Acht Nieuws (RTL 4), EenVandaag, talkshow M trokken ook meer dan een miljoen kijkers en belandden daarmee ook in de Top 10 van Stichting Kijkonderzoek. Een extra RTL Nieuws werd gezien door 943.000 kijkers en nog eens 730.000 mensen keken op RTL 4 naar een speciale uitzending die werd ingelast tijdens het programma De perfecte verbouwing.

CNN

Veel Nederlandse kijkers volgden de bestorming van het Capitool door honderden Trump-aanhangers woensdagavond via de Amerikaanse nieuwszender CNN. Gemiddeld keken er in de avonduren 223.000 mensen naar CNN, waarmee de zender een marktaandeel haalde van 4,3 procent. Dat meldt de Stichting Kijkonderzoek donderdag. ,,CNN is een zender die het in Nederland alleen goed doet bij grote Amerikaanse gebeurtenissen, zoals de aanslagen op de Twin Towers of de verkiezingen”, vertelt SKO-directeur Sjoerd Pennekamp. ,,Op een normale dag schommelt het gemiddelde marktaandeel van CNN rond de 0 procent.”

Het is lastig om de cijfers van woensdagavond te vergelijken met eerdere grote gebeurtenissen, omdat Nederlanders de afgelopen maanden sowieso veel televisie kijken tijdens de diverse coronalockdowns. ,,Er zijn te veel variabelen die je niet goed kan vergelijken. Maar het lijkt mij goed mogelijk dat dit voor CNN in Nederland records zijn.”

Kijkcijferhit

Ondanks al het nieuwsgeweld blijft De Slimste Mens onverminderd een kijkcijferhit. De aflevering van woensdag trok meer dan 2 miljoen kijkers en was daarmee na het NOS Journaal het best bekeken programma van de avond. De kennisquiz met Philip Freriks en Maarten van Rossem wordt altijd goed bekeken. Maar het is bijzonder dat een uitzending over de grens van 2 miljoen gaat. Dit gebeurde vorige jaar alleen bij de seizoensfinale in augustus.

Het programma Big Brother verloor met haar tweede dagelijkse samenvatting op RTL 5 kijkers in vergelijking met dinsdagavond. Toen schakelden 558.000 mensen in om te zien wat de bewoners van het huis in Amsterdam aan het doen waren. Woensdag daalde het aantal kijkers naar 440.000. Hiermee stond het programma niet meer in de lijst van 25 best bekeken programma’s.

Bekijk hieronder onze video's over de bestorming van het Capitool.