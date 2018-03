Miljoen streams in één dag voor Ronnie Flex en Famke Louise

De verwachtingen rond het bij voorbaat al spraakmakende nummer waren hooggespannen sinds Ronnie eind januari een voorproefje deelde op Instagram. De 25-jarige rapper, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, wist toen al zeker dat de track een succes zou worden.



Hij was lyrisch over rijzende ster Famke Louise (19), die hem had opgezocht in de privékliniek waar hij afkickte van zijn wietverslaving. ,,Famke heeft die shit gekilled'', schreef hij. ,,Ik vind het ook echt chill om met haar te werken omdat we allebei geen pro zangers zijn.'' Van dat laatste is op het afgelopen nacht gelanceerde resultaat overigens niets te horen; dankzij hulp van de computer met zogenoemde autotune klinkt het gezang van het duo loepzuiver.



De clip van het nummer is met ruim 480.000 views binnen één dag ook een hit te noemen. In de video is niet alleen een in bikini gehulde Famke Louise te zien, maar ook een parodie op de clip van Bound 2 van de Amerikaanse rapper Kanye West. In het origineel hebben Kanye en zijn vrouw, realityster Kim Kardashian, het erg gezellig op een motor. In de Nederlandse versie ligt Famke Louise - die in het echt Famke Meijer heet - gewillig op een ronkende tweewieler, met Ronnie tussen haar benen.