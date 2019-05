Miljoen mensen zien hoe Married at First Sight-Monique de bom dropt tijdens honeymoon

Fans van het RTL 4-programma Married at First Sight praten vandaag op sociale media druk na over het eerste koppel van dit seizoen dat naar verwachting heel snel de scheiding zal aanvragen. Ruim 1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Monique op de eerste dag van haar huwelijksreis op Mallorca haar Ronald direct mededeelde dat ze absoluut geen vertrouwen had in hun liefdesavontuur.

Monique (59), die voor haar televisiehuwelijk een trouwjurk van Mary Borsato kreeg aangemeten, beloofde Ronald voor het altaar er voor hem te zijn, mocht dat ‘nodig zijn’. ,,Als jij dat ook wil, wil ik graag voor je zorgen’’, zei ze plechtig.



Maar eenmaal op Mallorca barstte al snel de bom. Tijdens hun eerste etentje pakten de donderwolken zich letterlijk boven het koppel samen. Terwijl Ronald net aan het hoofdgerecht wilde beginnen, moest Monique kwijt dat ze al tijdens de trouwceremonie twijfels had. ,,Mijn oudste broer had het gezien’’, zei ze. ,,Hij zag me glimlachend door het pad lopen, en ik zag jou en mijn gezicht veranderde. Ik moet een gevoel krijgen dat ik het voel van het kruintje van mijn hoofd tot het topje van mijn teen.’’

Geen klik

De 60-jarige Ronald uit Ermelo vond de conclusie van zijn kersverse vrouw nogal kort door de bocht. Hij lijkt meer vertrouwen te hebben in het wetenschappelijke experiment van Married at First Sight, waarbij een team van experts wildvreemden aan elkaar matcht. Geen argument voor Monique, zo bleek. ,,Alleen daarom kan een relatie geen stand houden. Er moet ook een bepaalde seksuele klik zijn. Dat je het fijn vindt om elkaar aan te raken.’’

Even later gaf Monique in haar hotelkamer voor de camera toe dat ze haar rake uitspraken inderdaad snel had gedaan. ,,Maar het is er gewoon niet. Als mijn gevoelens er niet zijn voor de andere partij, dan houd het op. Ik baal daar wel van. Ten eerste dat ik wéér geen partner gevonden heb en ten tweede dat ik nu iemand ben die iemand verdriet doet. Normaal gesproken overkomt het mij.’’

Later in het programma moet duidelijk worden of de twee een oplossing voor hun relatieproblemen kunnen vinden. Besluiten ze na Mallorca niet met elkaar door te gaan, dan zullen ze niet tijdelijk bij elkaar intrekken en zal een flitsscheiding worden ingediend. Mogelijk boeken Nick en Maxime, Pascal en Mirjam en het gaykoppel Peter en Paul in het programma van Peter van der Vorst meer succes.

Volledig scherm Monique (hier met haar dochter) had tijdens de ceremonie al haar twijfels. © RTL

Volledig scherm © RTL