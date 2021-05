Miljoen kijkers zien Francis van Broekhuizen harten stelen in Beat the Champions VIPS

Zanger B.J. Thomas, bekend van Raindrops Keep Fallin’ On My Head, overleden

7:06 De Amerikaanse zanger B.J. (Billy Joe) Thomas, onder meer bekend van de klassieker Raindrops Keep Fallin’ On My Head, is op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat melden Amerikaanse media, waaronder entertainmentsite TMZ, zaterdag met verwijzing naar het management van Thomas.