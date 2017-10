Mieke van der Weij: De luisteraar is hier niet mee gediend

Van der Weij vermoedt echter dat haar congé samenhangt met het besluit van de NPO om vanaf 1 januari 2018 een vergelijkbaar programma als De Nieuwsshow op de zaterdagochtend in te delen. Op hetzelfde tijdstip, met het duo De Bie/Van der Weij, maar dan bij MAX. AVROTROS is daar furieus over. ,,Blijkbaar kun je een programma zomaar onder je arm meenemen naar een andere omroep”, reageerde Ed Nijpels, voorzitter van de raad van bestuur van AVROTROS. Van der Weij baalt dat ze haar werk niet kan afmaken.



,,Het is jammer dat het op deze manier moet, want ik had de uitzendingen tot het einde van het jaar graag gedaan”, zegt Van der Weij, die De Nieuwsshow vanaf eind augustus samen met Jan Mom presenteerde. ,,Dat deed ik naar beste kunnen en dat ging eigenlijk prima, vond ik. Ik denk dat de luisteraars hier ook niet gediend mee zijn. Het programma is natuurlijk heel populair, dus ik denk dat zij mij liever willen horen dan degene die dat nu gaat doen, maar ja, ik kan er niets aan doen.”



Een woordvoerder van AVROTROS stelt dat Van der Weij ‘zo nadrukkelijk heeft aangegeven het hier niet naar haar zin te hebben en liever bij een andere omroep te werken, dat we hebben besloten dat ze dat meteen mag doen’. Jan Mom krijgt vanaf komende zaterdag Mischa Blok aan zijn zijde. ,,Jan Mom is onze vaste man, maar het kan zijn dat er de komende tijd ook af en toe één of twee nieuwe gezichten naast hem komen te zitten”, aldus AVROTROS, dat zegt juridische stappen te ondernemen om De Nieuwsshow op zaterdagochtend te blijven maken.