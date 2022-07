Mick Jagger haakt in op sneer boze Corry: ‘Blij dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer’

Met video'sThe Rolling Stones-zanger Mick Jagger (78) heeft vanavond met een grap én in het Nederlands gereageerd op de ophef rond het afgelaste concert van de band. Vooral een opmerking van fan Corry ging het internet over, nadat ze zei voortaan liever naar Frans Bauer te gaan omdat die nooit ziek is. ,,Blij dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer’’, sprak Jagger in zijn beste Nederlands in de Johan Cruijff ArenA.

Het concert van de iconische band werd begin vorige maand op het laatste moment afgelast vanwege een coronabesmetting bij Jagger, die dus wel ziek was.

Corry, al tientallen jaren fan van de Britse rockers, was voor de camera’s van Hart van Nederland woest. Ze had niet alleen al sinds ‘s ochtends in de rij gestaan, ze had ook nog talloze ‘kuttrappen’ beklommen om het stadion in te komen:

Achteraf had ze spijt van haar hevige reactie, die volgens haar een beetje werd aangemoedigd door de verslaggever. Ze kreeg voor haar gevoel het halve land over zich heen, maar die mensen beseften niet wat de band voor haar betekent. Corry’s dochter kreeg ooit drie herseninfarcten en de muziek van de Stones hielp haar door die zware tijd, zei ze in Even tot hier.

Corry is er tóch bij

The Rolling Stones staan vanavond alsnog op het podium in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Anders dan verwacht is Corry daar tóch bij. In Even tot hier vertelde ze nog dat ze het concert moest missen omdat haar dochter net voor vandaag een reisje naar Parijs had geboekt om haar te troosten.

Corry had een ‘potje zitten brullen’, maar kreeg dankzij het programma kaartjes voor de show in Brussel. Haar eigen ticket gaf ze aan Miranda uit Brabant, die moeite heeft om rond te komen en voor wie er normaal helemaal geen uitjes in zitten.

Vandaag was Corry diep geraakt toen bleek dat haar familie de reis stiekem had verzet en alsnog tickets had bemachtigd voor het concert:

Jagger zingt Bauer

Mick Jagger houdt zelf trouwens ook wel van een beetje Frans Bauer. In 2017 zong hij zijn favoriete Bauer-song Heb je even voor mij:

Corry gaat vandaag in de herkansing, bekijk hoe ze in de rij stond:

