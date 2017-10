Mick Jagger geniet van Amsterdam

'Amsterdam ontdekken op de best mogelijke manier', schreef Jagger bij zijn foto. De Stones-rocker ziet er verrassend casual uit, gekleed in een sportieve jas met sjaal en baseballcap.



Het is niet geheel ontoevallig dat Jagger nu in Nederland is: vanavond treden de Rolling Stones op in de Gelredome in Arnhem. Dat concert is volledig uitverkocht. In Arnhem zijn allerhande activiteiten georganiseerd in aanloop naar het concert. Daarnaast heeft de oudste bakker van de stad speciale 'tongpoezen' gemaakt: tompoezen met het beroemde tonglogo van The Stones.



Het concert in Arnhem is onderdeel van de No Filter Tour. Eind september stonden de Stones al op de planken in Amsterdam. Na Arnhem tourt de band verder door Europa en doet nog twaalf andere steden aan.