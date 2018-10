Michiel Romeyn leeft zich uit op poppen

videoAls maker van Jiskefet is Michiel Romeyn voor altijd verbonden aan absurdistische humor op tv. Ook online leeft hij zich uit in dit genre. Voor de site van deze krant maakt hij Huize Vleeshamer, een parodie waarin hij als barman schuimende monologen afsteekt tegen twee poppen.

Jan en Thea zijn zwijgzame types, bovendien allerminst knap om te zien. Als je ze ziet zitten aan de bar in Huize Vleeshamer zet je als kijker vrijwel meteen je vraagtekens bij hun intelligentieniveau. Maar, zo zegt Michiel Romeyn die de rol van barman speelt: ,,Ik kan me wel lekker op ze uitleven met mijn honkbalknuppel.’’

Schrik niet, Jan en Thea zijn poppen, dus ze voelen er niets van. Het past bij Huize Vleeshamer, een serie absurde komische sketches. Bedacht door Romeyn (63), die met regisseur David van der Vegte de korte afleveringen (4 tot 5 minuten) monteert. De ingrediënten: Een barman (Romeyn) spreekt zich vanachter zijn tap uit over de actualiteit. Zijn gehoor: Jan en Thea, die slechts toekijken en hooguit af en toe een instemmend geluid voortbrengen.

,,We hebben het in het begin wel geprobeerd om ze iets terug te laten zeggen, maar dat werkte niet’’, zo merkte Romeyn. ,,Hoe ze dat doen bij de Muppet Show, geen idee. Het leek me altijd al leuk iets met poppen te maken. Een pop kun je met een knuppel op zijn kanis slaan, een figurant niet.’’

Zoals we van Jiskefet gewend zijn, is de humor weinig subtiel. ,,Zeg maar gerust grof’’, aldus Romeyn. ,,Als barman gooi ik er van alles uit, vooral frustraties. Het is een parodie op de werkelijkheid, in oude cafés hoor je ook zulk gelul. Het werkt therapeutisch heel goed om die onderbuikgevoelens die 80 procent van Nederland heeft eruit te gooien. Of het nou over corpsballen gaat of over de vertrutting van de maatschappij.’’

De sketches worden ’s ochtends opgenomen in een dan nog leeg café op de Lindengracht in Amsterdam. De naam Huize Vleeshamer ontstond min of meer toevallig. ,,Ik vond het een mooi woord, vleeshamer. Zo’n ding schijnt nog echt te bestaan ook.’’

Een reünie van Jiskefet ligt niet meteen voor de hand, maar satire op televisie is voor Romeyn nog altijd aantrekkelijk. ,,Ja hoor, ik zou graag weer zo’n soort programma maken. Het is er ook wel weer de tijd voor.’’ Eerst de reacties op zijn onlineserie afwachten. ,,Er zijn vast mensen die het te grof vinden, maar dan zeg ik: kom op, een beetje anarchie. Dat is juist het mooie eraan!’’

