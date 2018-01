Michiel Huisman van troon gestoten als knapste man ter wereld

TC Candler komt al 28 jaar met een lijst - The Annual Independent Critics List of The 100 Most Handsome Faces - van de mooiste gezichten op aarde. Die worden door een onafhankelijke jury gekozen uit suggesties van miljoenen mensen uit 196 landen. De hunks worden specifiek beoordeeld op hun gezicht en in mindere mate op de rest van hun al dan niet imposante fysiek.

De nummer één in de lijst is deze keer de Zuid-Koreaanse zanger Kim Tae-Huyng (22): tieneridool en lid van de boyband Bangtan Boys. Hij stond is 2016 nog op een tweede plaats. Op plek twee staat de Amerikaanse acteur Jason Momoa (38); vooral bekend van zijn rol als strijder Khal Drogo in de hitserie Game of Thrones. Nummer drie in de mooiste mannen-rangorde is de Amerikaanse acteur Armie Hammer (31), de Australische acteur-zanger en model James Reid (24) staat op vier en de in Cuba geboren acteur William Levy (37) op vijf.