Michael Jacksons ranch Neverland in de uitverkoop na alle heisa

Het gebied is ruim 100 hectare groot en ligt zo’n 210 kilometer ten noordwesten van de Amerikaanse stad Los Angeles. Het landgoed is in handen van vermogensbeheerder Colony Capital Inc. Die nam het terrein over nadat Jackson in de financiële problemen raakte. Jackson kocht Neverland in 1988 en bouwde er onder meer een pretpark en een dierentuin. Die zijn inmiddels weggehaald. Op het landgoed zijn wel een treinstation, een bioscoop en een aantal meren. Er is een gastenverblijf, een personeelsverblijf en een woonhuis met zes slaapkamers.