Michael Jackson krijgt postuum zaak over misbruik aan zijn broek: rechter gooit bezwaren overboord

Veertien jaar na zijn dood krijgt Michael Jackson nog een rechtszaak aan zijn broek wegens kindermisbruik. Een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië heeft de weg vrijgemaakt om een al jaren slepende zaak rond een aanklacht van Wade Robson te behandelen, die beweert dat hij tussen zijn zevende en veertiende door het popicoon is misbruikt.

Entertainmentwebsite TMZ schrijft dat het Hof van Beroep geen bezwaren ziet in een juridische procedure die Wade Robson aanspant tegen het bedrijf dat Jacksons rechten beheert. Zo zou Jackson postuum nog schuldig kunnen worden bevonden aan kindermisbruik.

Advocaten van MJJ Productions hadden bij een lagere rechtbank in 2021 gelijk gekregen dat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor de vermeende daden van Jackson. De rechter oordeelde toen dat dat Jacksons bedrijf inderdaad ‘geen wettelijke mogelijkheid’ had om zijn gedrag te controleren, omdat hij destijds de enige eigenaar was en ‘alle bestuursleden zonder reden of kennisgeving kon verwijderen’. MJJ Productions kon Robson, of anderen, dus niet te beschermen. Het Hof van Beroep gooit met zijn uitspraak die bezwaren overboord, en nu moet een rechter de misbruikzaak in behandeling nemen.

Robson - inmiddels 40 jaar oud - beweert dat toen hij als kleine jongen vanuit Australië naar de VS kwam, hij bevriend raakte met de zanger. Jackson zou hem hebben misbruikt op zijn Neverland Ranch toen Robson tussen de 7 en 14 jaar oud was, eind jaren 80, begin jaren 90. Hij vertelde daar in 2019 ook over in de documentaire Leaving Neverland.

‘Manipulatie en hersenspoeling’

In 2003 werd Jackson al eens gearresteerd wegens onder meer seksueel misbruik. De zaak verscheen in februari 2005 voor de rechtbank. Meer dan 130 getuigen, waaronder Robson, deden toen hun verhaal. Die laatste beweerde dat hij samen in één bed geslapen had met de zanger, van seksueel misbruik of ongepaste aanrakingen zou geen sprake geweest zijn. Later dat jaar werd de wereldster dan ook onschuldig bevonden.

Nadat Jackson in 2009 overleed, veranderde Robson in 2013 zijn verhaal en diende een aanklacht in tegen het bedrijf dat de rechten beheert van de poplegende. Hij zei dat hij een valse getuigenis had afgelegd namens Jackson als gevolg van ‘complete manipulatie en hersenspoeling’.



Een andere man, James Safechuck, heeft een soortgelijke rechtszaak aangespannen tegen MJJ Productions en ook deze zaak ligt voor bij het Hof van Beroep. Gezien de uitspraak in de Robson-zaak, lijkt het erop dat Safechuck ook zijn zaak uiteindelijk in de rechtbank behandeld zal zien worden.

Robson en Safechuck probeerden al eerder rechtszaken te voeren tegen Jacksons rechthebbenden. In 2017 werden die verworpen, omdat de zaken verjaard zouden zijn. Maar nadat in 2017 in Californië een wet werd goedgekeurd waarin er een langere termijn wordt gegeven aan rechtszaken van zulke aard, bliezen de twee hun procedures nieuw leven in.

Het juridische team van MJJ Productions is volgens TMZ nog altijd optimistisch en verwacht de rechtszaak te winnen.

