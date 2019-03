Michael Jackson blijft in Hall of Fame

Michael is twee keer aanwezig in de Hall of Fame. In 1997 kreeg hij een plekje als onderdeel van de Jackson 5 en vier jaar later was het als solo-artiest raak. Jaarlijks worden vijf artiesten toegevoegd op basis van een stemming onder meer dan duizend mensen uit de muziekindustrie, muzikanten, journalisten en historici. Dit jaar is Michaels zus Janet genomineerd. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moeten artiesten minstens 25 jaar geleden hun eerste single hebben uitgebracht.