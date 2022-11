Michael J. Fox dankbaar voor ‘totaal onverwachte’ ere-Oscar

Michael J. Fox, bekend uit de ‘Back to the Future’-trilogie, heeft een ere-Oscar gekregen voor zijn strijd tegen de ziekte van Parkinson. De acteur zei zaterdagavond tijdens zijn toespraak dat het een “totaal onverwachte eer” is voor hem.

Fox nam het beeldje in ontvangst tijdens de Governors Awards in Los Angeles, het gala waarbij The Academy ereprijzen toekent aan mensen uit de filmindustrie. De 61-jarige acteur werd in 1991 gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Met zijn organisatie heeft de acteur meer dan een miljard dollar ingezameld voor onderzoek naar de ziekte.

Collega Woody Harrelson mocht de Oscar overhandigen aan Fox. ,,Hij veranderde een angstaanjagende diagnose in een moedige missie. Michael J. Fox heeft nooit gevraagd om de rol van pleitbezorger van Parkinson, maar het is zijn grootste prestatie’’, zei Harrelson onder meer. ,,Michael J. Fox geeft het ultieme voorbeeld van hoe je moet vechten en hoe je moet leven en is vandaag de dag net zo geliefd om zijn activisme als om zijn acteerwerk.’’

,,Jullie doen me trillen’’, zei Fox grappend toen hij de prijs in ontvangst nam. ,,Het is een totaal onverwachte eer en ik ben erg dankbaar.’’

Nooit genomineerd

De acteur was te zien in tientallen films en series, maar is vooral bekend van de Back to the Future-reeks. Fox heeft in zijn carrière onder meer vijf Emmy’s, vier Golden Globes en een Grammy gewonnen. Hij werd nog nooit genomineerd voor een Oscar.

Tijdens de Governors Awards kregen ook songwriter Diane Warren en regisseurs Euzhan Palcy en Peter Weir een ere-Oscar.

Volledig scherm Michael J. Fox ontvangt de ere-Oscar uit handen van Woody Harrelson. © Richard Shotwell/Invision/AP