Michael Bublé kondigt eerste tour in vier jaar door VK aan

Jennifer Coolidge keert terug in serie White Lotus: ‘Kreeg geen serieuze aanbiedin­gen meer’

Zij werd bekend als de moeder uit de platte, populaire American Pie-films waarin zij met een vriend van haar tienerzoon in bed belandt. Jennifer Coolidge maakte haar comeback in de HBO-hitserie The White Lotus, die haar een Emmy-Award opleverde.

14 oktober