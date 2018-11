Michael Bublé komt eind 2019 naar Ziggo Dome

Het concert is onderdeel van een grote tour ter promotie van zijn nieuwe album ❤️ (uitgesproken als ‘love’), dat deze week uitkomt. De tournee begint op 13 februari in Tampa in de Amerikaanse staat Florida en doet onder meer 27 steden in de Verenigde Staten aan. Het Europese deel begint op 21 september in Wenen en gaat langs negentien verschillende Europese steden en landen.



Het is de eerste tournee van Bublé sinds zijn zoon Noah is genezen van kanker. Afgelopen zomer heeft Michael Bublé voor het eerst in twee jaar weer opgetreden. De Canadese zanger maakte in Hyde Park zijn comeback tijdens het Londense festival British Summer Time 2018. Daarnaast gaf hij in augustus shows in Dublin, Londen en Sydney, waar hij optrad voor meer dan 150.000 fans.



Michael Bublé was voor het laatst in Nederland te zien in 2014 met uitverkochte optredens in Ziggo Dome en Ahoy, die in het teken stonden van zijn Crazy Love Tour.