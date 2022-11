Mia Nicolai & Dion Cooper voor Nederland naar Eurovisie Songfestival

Mia Nicolai & Dion Cooper vertegenwoordigen Nederland tijdens de 67e editie van het Eurovisie Songfestival. Het duo is samengebracht door Songfestivalwinnaar Duncan Laurence en songwriter Jordan Garfield. Met z’n vieren schreven ze een song die ‘grote indruk maakte op de voltallige selectiecommissie’ waarna ze unaniem werden aangewezen als de Nederlandse inzending voor het muziekfestijn in Liverpool in 2023.

,,We kregen dit jaar veel songs binnen, vooral ook van jong talent - wat een mooie ontwikkeling is. Dat geldt ook voor Mia Nicolai en Dion Cooper; twee eigenzinnige jonge talenten die zelf ook songs schrijven en een verhaal te vertellen hebben. De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen”, zegt Erica van Stade, directeur AVROTROS. ,,Ondanks dat we over het nummer nog weinig gaan zeggen, kunnen we stellen dat het een onderscheidende, uitgesproken en betekenisvolle song is die in het Songfestival-deelnemersveld in positieve zin zeker gaat opvallen.”

Mia en Dion zijn tot twee jaar geleden onbekenden van elkaar totdat ze door Duncan en Jordan aan elkaar worden gekoppeld. Er is meteen een muzikale klik, hun stemmen passen mooi bij elkaar net als de boodschap die ze willen uitdragen, laten ze in een verklaring weten. ,,Het Songfestival is hét podium waar mensen kunnen zien wat je als artiest te brengen hebt. Na al die jaren hard werken aan het vertalen van ons gevoel in muziek is dit een geweldige kans om op zo’n grote schaal ons verhaal te vertellen. Het voelt fantastisch en nog een beetje onwerkelijk, maar we zijn er klaar voor om Europa iets positiefs te brengen”, zegt het duo.

De 26-jarige Mia komt uit een muzikaal nest. Vanaf haar derde volgt ze al viool- en piano lessen. Vanuit huis heeft ze een hele creatieve opvoeding meegekregen, met toneel, ballet, muziek en verhalen vertellen. Ze woont in Los Angeles, met een artiestenvisum, om haar droom waar te maken. Na haar debuutsingle Set Me Free werd haar tweede liedje Mutual Needs meteen internationaal opgepakt door een première in Amerika op de Zane Lowe Radio show.

Ook Dion (28) kreeg muziek met de paplepel ingegoten: zijn vader was drummer in zijn vrije tijd en voedde Dion muzikaal op met Toto, The Beatles en Jimi Hendrix. Zijn liedje Fire, dat hij samen met Maxine uitbracht, haalde binnen een aantal maanden al bijna een miljoen streams. Dion omschrijft zichzelf als ‘classic rock meets singer songwriter, oftewel Bryan Adams meets Harry Styles’.

Dit jaar wordt het Eurovisie Songfestival in Liverpool gehouden. Gezien het Songfestival niet in het winnende land Oekraïne gehouden kan worden, is er in samenspraak met Oekraïne en de EBU gekozen voor het Verenigd Koninkrijk. Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei vinden de halve finales plaats: op zaterdag 13 mei de finale.

