Mette Bus is de faamnaam van 2020: ‘Als mensen mijn naam horen vergeten ze me nooit meer’

Mette Bus is vandaag door de luisteraars van De Coen en Sander Show op Radio 538 uitgeroepen tot Faamnaam van het jaar. De tweede plaats is voor Bennie Weijs en Lieve Lingen eindigde op de derde plaats.

Delen per e-mail

Bus was al vier keer eerder op een ‘gekke namen lijst beland’. ,,Wel leuk dat ik nu een keer gewonnen heb”, aldus de Groningse, die in het dagelijks leven beeld kunstenares is.

De grote vraag is natuurlijk of Mette Bus wel eens met de bus gaat. ,,Ja, ik ga de laatste tijd zelfs heel veel met de bus! Als mensen mijn naam horen en het grapje ervan inzien, vergeten ze me nooit meer”, aldus Bus.

Ze volgt eerdere winnaars Mat Ras (2019), Jack Pot (2018), Chris Mus (2017), Kenny Boeijen (2016) en Ferry Kuhlman (2015) op. Bij de andere kanshebbers dit jaar horen Nies Slim, Dino Saris, Co de Kraker en Elk Gram - Raak.

Luisteraars konden de afgelopen weken een Faamnaam aandragen en stemmen op hun favoriet.

Sander Lantinga in gesprek met deze site over succesvolle radiorubrieken, waaronder de Faamnaam: ,,De namen moeten wel kloppen, hè. We kregen een Dirk Teur ingestuurd, maar dat bleek een bijnaam te zijn die zijn vrienden hem hadden gegeven. Dirk Teur bleek eigenlijk Bert te heten.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: