MeToo-beweging viert veroordeling Bill Cosby

,,Eindelijk'', zei advocaat Gloria Allred, nadat een jury Cosby schuldig heeft bevonden, ,,worden vrouwen geloofd. Niet alleen onder de hashtag MeToo, maar in een rechtbank, waar ze onder ede stonden, waar ze naar waarheid getuigden, waar ze werden aangevallen, waar ze werden belasterd, waar ze werden zwartgemaakt, waar pogingen waren om hen in diskrediet te brengen.'' De raadsvrouw die tientallen vrouwen vertegenwoordigt die door Cosby gedrogeerd en misbruikt zeggen te zijn, jubelde het uit. ,,Ik ben blijer dan ik ooit ben geweest over een gerechtelijk besluit in 42 jaar.''



Cosby is schuldig aan penetratie zonder toestemming, terwijl zijn slachtoffer Andrea Constand (45) door een bedwelmend middel buiten bewustzijn was. Destijds, in 2004, werkte zij voor het vrouwenbasketbalteam van Temple University, waar Cosby als ex-student in de raad van toezicht zat.

Verjaard

Constand werd min of meer een vertegenwoordiger van tientallen andere vrouwen die lang niet over misbruik door de superster durfden te praten en wier zaken verjaard zijn. Cosby hangt nu tot dertig jaar celstraf boven het hoofd, in de praktijk levenslang voor de 80-jarige.



In een eerste proces, vorig jaar, kon de jury het na zes dagen overleg nog niet eens worden over de schuldvraag, dus moest de zaak over. Sindsdien is in de Amerikaanse samenleving veel veranderd. De MeToo-beweging bracht na een reeks beschuldigingen aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein een golf aan discussie op gang over seksueel misbruik door machtige mannen. Tientallen prominenten in Hollywood, de media, het bedrijfsleven en de politiek verloren hun baan. Verhalen van slachtoffers gaven inzicht in redenen die vrouwen hebben om lang te zwijgen over misbruik, zoals schaamte, bedreigingen of angst voor een beschadigde carrière of reputatie.



De beweging lijkt een verschil gemaakt te hebben. De jury had deze keer maar twee dagen nodig om Cosby schuldig te verklaren. ,,Zonder MeToo denk ik niet dat de maatschappij zo enorm zou opschuiven naar het geloven van vrouwen'', zei een van de beschuldigers van Cosby, Lili Bernard, tegen CNN. De National Organisation for Women, een feministische organisatie in de VS, noemt het vonnis 'een waarschuwing voor seksuele roofdieren overal'. Actrice Rose McGowan, die Harvey Weinstein van verkrachting beschuldigt, bedankte de maatschappij 'voor het wakker worden'.

