Metallica vindt het ‘leuk’ om Koningsdag mee te maken

Metallica trapt volgende week zijn wereldtournee af met twee concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Een van de twee shows is op Koningsdag en dat vindt de Amerikaanse rockband ‘leuk’, zei zanger James Hetfield in de talkshow Beau . ,,Ik ben blij dat we dat mogen meemaken.”

De band speelt volgende week op donderdag en zaterdag twee unieke shows met twee verschillende setlists. ,,Het moeilijkste is om niet in herhaling te vallen. Maar we hebben genoeg nummers, dus dat moet lukken”, zei Hetfield.

Of daar weer een cover van een Nederlandse hit tussen zit, moet nog blijken. De vorige keer in de ArenA in 2019 speelde Metallica Bloed, Zweet En Tranen van André Hazes. ,,We speelden dat kennelijk op de plek waar ook de begrafenis van de zanger was?”, zei gitarist Kirk Hammett. ,,Het was te gek om dat nummer te spelen en om te leren over die zanger.”

De muzikant was verrast door hoe ‘geliefd’ de volkszanger is. ,,Hij leek wel de Nederlandse Bob Dylan.” Hetfield: ,,Of de koning.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hetfield blikte ook terug op de vorige keer dat Metallica optrad in Nederland. Hij stapte toen per ongeluk in een gat in het podium. Gitarist Hammett: ,,Dat is zo stressvol voor ons, daar ligt hij dan ineens.” Hetfield grinnikte: ,,Ik voel op zo'n moment helemaal niets. Geen pijn. Ik ben gewoon in het moment.”

Hij legt uit dat ze het podium van die tour nog niet goed kenden. ,,Ik draaide me om en ik viel. Sindsdien hebben we onze geluidsman die in onze oortjes zegt: onthoud, de gaten zijn open, of ‘er is vuurwerk in dit nummer’. De stem van God, zeg maar, die ons veilig houdt.” Hammett lacht: ,,Ik hoor altijd: ‘vlammen, Kirk, vlammen! Want ik vergeet altijd dat er vuur in de show zit.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: