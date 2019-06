Metalband ‘misleidt’ talloze fans met ‘unieke concerten’ in Europa: ‘Wat is dit voor onzin?’

De Amerikaanse metalband Dream Theater is de afgelopen weken door knullige communicatie in opspraak geraakt. Honderden fans hebben het gevoel dat ze onder valse voorwendselen een ticket hebben gekocht voor een van hun 35 shows in Europa. De band is zich van geen kwaad bewust, maar biedt wel zijn verontschuldigingen aan bij fans die zich misleid voelen. ‘Hier heb ik geen zestig euro voor betaald.’

Het in New York opgerichte Dream Theater is al ruim dertig jaar de grootste band op het gebied van progressieve metal. De groep staat bekend om zijn langslepende composities en exclusieve concerten, waarbij ze eens in de zoveel tijd een album van begin tot eind opvoeren. Dit jaar is het vanwege het twintigjarig jubileum de beurt aan Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory, volgens critici een van de beste progrockalbums ooit gemaakt.

Verwarring

Met veel bombarie kondigde Dream Theater de tournee aan en het duurde niet lang voor veel shows in de Verenigde Staten en Europa waren uitverkocht. Fans die Dream Theater al jaren niet meer hadden gezien (met name vanwege een wisseling in de line-up) besloten de band toch weer een kans te geven. ‘Scenes of a Memory in zijn geheel, dat mogen we niet missen’, klonk het bijvoorbeeld op sociale media.

Die blijdschap en vreugde maakte al snel plaats voor verwarring en teleurstelling: Dream Theater bleek zonder aankondiging zijn sets te hebben aangepast. Geen drie uur durend concert met Scenes of a Memory, terwijl daarmee wel werd gepromoot door festivals en poppodia, maar een flink ingekorte show met maar één nummer van het album.

In het ootje genomen

Diverse fans van over heel Europa, onder wie ook Nederlanders, voelen zich in het ootje genomen. ‘De wijze waarop dit evenement is aangekondigd en hoe er is omgegaan met de fans, is totale afzetterij’, schrijft de Duitse fan Robert Leipnitz op de Facebookpagina van poppodium Turbinehalle, waar afgelopen weekend honderden Nederlanders naartoe gingen. ‘Kan ik mijn geld terugkrijgen omdat het evenement niet aan de verwachtingen voldoet?’, vraagt Christian Persch. ‘Wat is dit voor onzin?’

Vanwege de enorme hoeveelheid aan teleurgestelde reacties heeft Dream Theater besloten een verklaring uit te sturen. De band legt daarin de schuld deels neer bij de promotors van de concerten. ‘De band begrijpt dat sommige shows per ongeluk zijn aangekondigd als ‘SFAM 20th Anniversary’-shows. Dit is inmiddels gecorrigeerd. Begrijp alsjeblieft dat die informatie niet van de band kwam, maar blijkbaar is er een miscommunicatieprobleem ergens verderop in de keten geslopen.’

‘Zoals de meesten van jullie ongetwijfeld weten, beslaat het album alleen al een compleet optreden, wat betekent dat het alleen gespeeld kan worden in een ‘evening with’-format en niet op festivals of shows met voorprogramma’s. Het spijt ons als er fans zijn die zich misleid voelen, maar we hopen dat jullie je alsnog vermaakt hebben met deze speciale shows.’

Makkelijke weg