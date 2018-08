Met deze truc kan je vanuit Nederland toch op Glennis Grace stemmen

Recensie Een tournee zit er voor Blind Date niet in, best zonde

8:03 Natuurlijk, iedereen in de zaal weet het. De twee acteurs die deze voorstelling over twee ex-geliefden gaan spelen, zijn zelf ooit getrouwd geweest. En dan heet de ene hoofdpersoon in Blind Date ook nog Katja, net als Katja Schuurman zelf. Voor zover het al ongemakkelijk zou kunnen worden: Schuurman en Thijs Römer tackelen dit gegeven vakkundig nog voordat ze beginnen. Ze spreken de zaal toe, waarbij ze hun gezamenlijke liefdesverleden benoemen en er bij wijze van grap aan toevoegen dat elke overeenkomst met de realiteit berust op toeval. Die inleiding leidt ertoe dat de bezoeker zich nog net even extra inspant in zijn poging om te vergeten dat hier op het podium twee (van tv en film) bekende Nederlanders acteren. Zeker in het geval van Schuurman, die vooral ook veel presentatiewerk op tv verricht, is dat losmaken niet zo eenvoudig. Of zoiets lukt, ligt uiteindelijk aan de spelers zelf. In Blind Date, een bewerking van de film die regisseur Theo van Gogh in 1996 maakte, draait het om Pom (Römer) en Katja, die bij een verkeersongeluk hun 3-jarige dochtertje verloren. Hun relatie is onder dat drama bezweken, niettemin proberen ze wanhopig samen tot verwerking te komen en daarmee nader tot elkaar. Hun werkwijze daarbij: blind dates met elkaar organiseren via contactadvertenties. Elke ontmoeting begint met een nieuwe kennismaking, maar het doel bereiken blijkt lastiger dan gehoopt.